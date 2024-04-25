Нэшвилл – Ванкувер где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Нэшвилл и Ванкувер в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «Bridgestone Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нэшвилл – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Нэшвилл
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Питтсбург – Нэшвилл : 4 – 2
- Нэшвилл – Коламбус : 6 – 4
- Чикаго – Нэшвилл : 1 – 5
Последние матчи Ванкувер
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
- Ванкувер – Калгари : 4 – 1
- Эдмонтон – Ванкувер : 1 – 3
Прогноз на третий матч Нэшвилл – Ванкувер
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒