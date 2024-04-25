Фазель о сезоне КХЛ: «Удивила победа в четырех матчах в финале. Говорили, что «Локомотив» – фаворит. В спорте нужна еще удача. У «Металлурга» ее было больше»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Трактор Рене Фазель КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Рене Фазель поделился мнением касательно сезона КХЛ.

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, обыграв «Локомотив» в финальной серии.

«Интересный финал, как и весь плей-офф.

Сюрпризом стало, что московские клубы и петербургский СКА не дошли до финала, приятным сюрпризом стала игра челябинского «Трактора».

Меня удивило, что «Металлург» победил в четырех матчах, многие говорили, что «Локомотив» – фаворит.

Но в спорте нужна еще удача. У «Металлурга» ее было больше», – сказал глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.

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