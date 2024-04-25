Фазель о сезоне КХЛ: «Удивила победа в четырех матчах в финале. Говорили, что «Локомотив» – фаворит. В спорте нужна еще удача. У «Металлурга» ее было больше»

Рене Фазель поделился мнением касательно сезона КХЛ.

«Металлург» выиграл , обыграв «Локомотив» в финальной серии.

«Интересный финал, как и весь плей-офф.

Сюрпризом стало, что московские клубы и петербургский не дошли до финала, приятным сюрпризом стала игра челябинского « ».

Меня удивило, что «Металлург» победил в четырех матчах, многие говорили, что « » – фаворит.

Но в спорте нужна еще удача. У « » ее было больше», – сказал глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.