Василевский пропустил 4 гола в 3-м матче серии с «Флоридой». Поражение – 4-е подряд в кубковых играх

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы в 3-м матче серии с «Флоридой».

Вратарь « » отразил 26 из 30 бросков в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (3:5, 0-3). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Поражение стало для Василевского 3-м в текущем плей-офф (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,01) и 4-м подряд в кубковых матчах в целом (с учетом 6-го матча серии с «Торонто» в прошлом сезоне).