Артем Щучинов: «Фукале – батарейка, энерджайзер, много эмоций давал. Такой человек очень важен в команде. Только его видишь, сразу улыбка на лице появляется»
Артем Щучинов высказался о вратаре «Трактора» Заке Фукале.
– Многие отмечают, что в «Тракторе» была лучшая атмосфера в плей-офф КХЛ. Действительно так?
– В плей-офф мы очень сильно сплотились, поддерживали друг друга в сложные моменты. Все время были вместе, даже жили вместе – в гостинице, только на часик-два домой ездили.
Хотя в плей-офф так и должно быть – все в команде друг за друга.
– Вратарь «Трактора» Зак Фукале заряжал команду?
– Он такая батарейка, энерджайзер, очень много эмоций давал. Такой человек очень важен в команде. Только его видишь, сразу улыбка на лице появляется.
– Языкового барьера с ним не было?
– Русский он уже подучил немного, да и у нас почти вся команда знает английский, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.