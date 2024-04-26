Артем Щучинов: «Фукале – батарейка, энерджайзер, много эмоций давал. Такой человек очень важен в команде. Только его видишь, сразу улыбка на лице появляется»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов высказался о вратаре «Трактора» Заке Фукале.

– Многие отмечают, что в «Тракторе» была лучшая атмосфера в плей-офф КХЛ. Действительно так?

– В плей-офф мы очень сильно сплотились, поддерживали друг друга в сложные моменты. Все время были вместе, даже жили вместе – в гостинице, только на часик-два домой ездили.

Хотя в плей-офф так и должно быть – все в команде друг за друга.

– Вратарь «Трактора» Зак Фукале заряжал команду?

– Он такая батарейка, энерджайзер, очень много эмоций давал. Такой человек очень важен в команде. Только его видишь, сразу улыбка на лице появляется.

– Языкового барьера с ним не было?

– Русский он уже подучил немного, да и у нас почти вся команда знает английский, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.

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