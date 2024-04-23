Тампа-Бэй – Флорида: прогноз на третий матч 26 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6

Счет в серии 0 – 2 (2 : 3, 2 : 3 ОТ)

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В первом раунде плей-офф болельщики не увидели ни одного овертайма. Первый случился во Флориде, где команды забросили пять шайб на двоих. Можно сказать «всего», потому что Сергей Бобровский на пару с Андреем Василевским устроили вратарское шоу и раз за разом заставляли полевых игроков и зрителей хвататься за голову. Спасения голкиперов обязательны к просмотру. Вот только помогли они только хозяевам, которые теперь ведут в серии 2 – 0. Причем «Пантерз» оставляют более сильное впечатление своей игрой. Они больше атакуют и больше бросают. Первый период остался полностью за хозяевами, которые могли забрасывать больше, чем две шайбы. Сэм Беннетт отличился в равных составах, а в большинстве первый раз в этом плей-офф автором шайбы стал Владимир Тарасенко. На второй период гости вышли более заряженными на борьбу и смогли сравнять счет в течение пяти минут. Брэйден Поинт в равных составах сократил отставание в счете, а Стивен Стэмкос реализовал большинство. Не обошлось без передачи Никиты Кучерова. С этого момента голкиперы в основное время не пропускали, хотя ту гостей был отличный шанс выйти вперед в начале третьего периода после двойного штрафа Ээту Луостаринена. Но «Тампа» реализовать лишнего не смогла и теперь обязательно должна побеждать дома. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» — от 2,45 (Pari) до 2,56 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,41 (BetBoom) до 2,60 (Бетсити)

Где смотреть третий матч Тампа – Флорида

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