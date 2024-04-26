Александр Пашков: «Локомотив» неприятно удивил. Неготовность команды подпортила финал. В ключевых моментах нужно было сойти с рельсов, сыграть не по шаблону»
Александр Пашков высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024.
Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Как-то быстро все завершилось. «Магнитка» выдержала свой уровень, а вот «Локомотив» неприятно удивил. Команда оказалась не готова к финалу – ни функционально, ни тактически.
– Ваша версия – что произошло с «Локомотивом»?
– Загадка. Первый вариант – команда неправильно провела 10-дневную паузу перед финалом, ее функциональное состояние обрушилось, она не бежала. Удивительно!
Второй вариант – тактические ошибки. Все четыре матча Ярославль бился лбом в стену, не было найдено никаких новых ходов.
Третий момент – вратарский. Голкипер «Магнитки» Набоков сыграл очень экономно и спокойно, а вот другой молодой талант – Исаев из «Локомотива» – дистанции не выдержал, начал делать лишние движения, немного подсел.
В любом случае на выходе – 0-4. Неготовность «Локомотива» подпортила финал.
– Каких ходов вы ожидали от «Локомотива»?
– В ключевых моментах серии нужно было сойти с рельсов, сыграть не по шаблону. Этого мы не увидели. Но именно это – отличительное качество мастеров.
Закралась мысль, что если бы раньше в плей-офф в седьмом матче победил бы не «Локомотив», а «Авангард», то нас ждал бы более интригующий финал, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.