Александр Пашков: «Локомотив» неприятно удивил. Неготовность команды подпортила финал. В ключевых моментах нужно было сойти с рельсов, сыграть не по шаблону»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Александр Пашков высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024.

Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Как-то быстро все завершилось. «Магнитка» выдержала свой уровень, а вот «Локомотив» неприятно удивил. Команда оказалась не готова к финалу – ни функционально, ни тактически. 

– Ваша версия – что произошло с «Локомотивом»?

– Загадка. Первый вариант – команда неправильно провела 10-дневную паузу перед финалом, ее функциональное состояние обрушилось, она не бежала. Удивительно!

Второй вариант – тактические ошибки. Все четыре матча Ярославль бился лбом в стену, не было найдено никаких новых ходов.

Третий момент – вратарский. Голкипер «Магнитки» Набоков сыграл очень экономно и спокойно, а вот другой молодой талант – Исаев из «Локомотива» – дистанции не выдержал, начал делать лишние движения, немного подсел.

В любом случае на выходе – 0-4. Неготовность «Локомотива» подпортила финал.

– Каких ходов вы ожидали от «Локомотива»?

– В ключевых моментах серии нужно было сойти с рельсов, сыграть не по шаблону. Этого мы не увидели. Но именно это – отличительное качество мастеров.

Закралась мысль, что если бы раньше в плей-офф в седьмом матче победил бы не «Локомотив», а «Авангард», то нас ждал бы более интригующий финал, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Танцы на костях продолжаются!Не по мужски это всё!
+1
0
+1
Как никогда согласен с Пашковым. Особенно про рельсы.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий