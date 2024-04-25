Брюс Будро: «Овечкин стоит в ожидании шайбы и не двигается. Он позволяет моменту прийти к нему, а не создает его сам. «Рейнджерс» быстро выдвигаются на него»
Брюс Будро оценил трудности в игре Александра Овечкина в плей-офф.
Капитан «Вашингтона» нанес один бросок по воротам в двух первых матчах серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (0-2 в серии).
«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается.
То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи (Будро работал в качестве аналитика на телевидении «Кэпиталс» Monumental Sports Network – Sports) в начале этого сезона.
Мне хотелось поговорить с ним, потому что он позволяет моменту прийти к нему, а не идти и создать его самому.
Возможно, в 38 лет он уже не сможет играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал [раньше].
Он стоит в ожидании шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры, когда он стоит в ожидании шайбы. Их игроки очень быстро выдвигаются на него.
Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Поэтому это его расстраивает», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.
Только Карлссон, но у него работы выше крыши , по 30 мин играет.