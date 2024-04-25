Брюс Будро: «Овечкин стоит в ожидании шайбы и не двигается. Он позволяет моменту прийти к нему, а не создает его сам. «Рейнджерс» быстро выдвигаются на него»

Брюс Будро оценил трудности в игре Александра Овечкина в плей-офф.

Капитан « » нанес один бросок по воротам в двух первых матчах серии Кубка Стэнли против « » (0-2 в серии).

«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается.

То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи (Будро работал в качестве аналитика на телевидении «Кэпиталс» Monumental Sports Network – Sports) в начале этого сезона.

Мне хотелось поговорить с ним, потому что он позволяет моменту прийти к нему, а не идти и создать его самому.

Возможно, в 38 лет он уже не сможет играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал [раньше].

Он стоит в ожидании шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры, когда он стоит в ожидании шайбы. Их игроки очень быстро выдвигаются на него.

Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Поэтому это его расстраивает», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» .