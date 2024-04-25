Брюс Будро: «Овечкин стоит в ожидании шайбы и не двигается. Он позволяет моменту прийти к нему, а не создает его сам. «Рейнджерс» быстро выдвигаются на него»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро оценил трудности в игре Александра Овечкина в плей-офф.

Капитан «Вашингтона» нанес один бросок по воротам в двух первых матчах серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (0-2 в серии).

«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается.

То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи (Будро работал в качестве аналитика на телевидении «Кэпиталс» Monumental Sports Network – Sports) в начале этого сезона.

Мне хотелось поговорить с ним, потому что он позволяет моменту прийти к нему, а не идти и создать его самому.

Возможно, в 38 лет он уже не сможет играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал [раньше].

Он стоит в ожидании шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры, когда он стоит в ожидании шайбы. Их игроки очень быстро выдвигаются на него.

Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Поэтому это его расстраивает», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

10 комментариев
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Центров нет, нет центров, не работает команда на одном игроке, нельзя побеждать лидера чемпионата с пробелами в игровых позициях команды. Пусть он даже стоит один, пусть его накрывают копы, это тоже игровая функция оттягивать на себя, тогда другие должны брать на себя игру и шмалять по вопросам, но у других тоже нет такого мощного щелчка. Программу выполнили, вышли в ПО, купят игроков взамен сломанного Бекстрем и взамен ушеддегоь Кузи. Все починят, шайбы дале в этой ситуации Овечкин накидал в регулярке
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+6
В Вашингтоне просто нет игроков, которые могут найти его шайбой в момент когда Ови открыт.
Только Карлссон, но у него работы выше крыши , по 30 мин играет.
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В первой игре 0 бросков в створ 5 заблокированных, во второй игре вообще почти шайбы не получал, про партнеров Овечкина и так много сказано, не будем повторятся, Лавиолет прекрасно знаком с Ови, знает где надо затянуть , где надо придавить. Любой тренер в такой ситуации оттянул бы Овечкина назад, на роль крайнего диспетчера, как это уже было в начале сезона, когда с ним играл Строум, Дилон много забивал в пустой угол с метра, с передач Сани, и Овечкин часто начинал голевые атаки.
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Борис Бурда сперва прочитал и подумал какого буя ты то полез)))
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