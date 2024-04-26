Бобровский вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Хабибулина

Сергей Бобровский провел 73-й матч в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии против «Тампы» (5:3, 3-0).

Теперь на счету Сергея Бобровского 73 игры в Кубке Стэнли в карьере.

Он вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф среди российских вратарей, обойдя (72).

2-е место занимает (86). Рекордсмен – (113).