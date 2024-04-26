Бобровский вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Хабибулина

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ рекорды Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский провел 73-й матч в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии против «Тампы» (5:3, 3-0).

Теперь на счету Сергея Бобровского 73 игры в Кубке Стэнли в карьере.

Он вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина (72).

2-е место занимает Евгений Набоков (86). Рекордсмен – Андрей Василевский (113).

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потоплю за Серёгу в этом плей-офф.
+6
0
+6
Ответ Андрей Валерьевич
Потоплю за Серёгу в этом плей-офф.
Да, или за Рейнджерс, или за Флориду, среди наших. Если произойдёт чудо и каким-то образом тампа соберётся и 4 подряд выиграет - тогда за них.
+4
0
+4
Если кошки дойдут до финала, то может настигнуть Набокова.
+1
0
+1
По идее, Василевский должен надолго застолбить за собой этот рекорд. Главное, чтобы Тампа не ушла сильно в перестройку и грамотно поработала этим летом.
+1
-1
0
Ответ Ответ года
Да, или за Рейнджерс, или за Флориду, среди наших. Если произойдёт чудо и каким-то образом тампа соберётся и 4 подряд выиграет - тогда за них.
Всё таки охота чтобы именно Серёга взял кубок, он заслужил своим отношением к делу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий