Бобровский вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Хабибулина
Сергей Бобровский провел 73-й матч в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии против «Тампы» (5:3, 3-0).
Теперь на счету Сергея Бобровского 73 игры в Кубке Стэнли в карьере.
Он вышел на чистое 3-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина (72).
2-е место занимает Евгений Набоков (86). Рекордсмен – Андрей Василевский (113).