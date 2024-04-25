Овечкин о серии с «Рейнджерс»: «Всем в «Вашингтоне» нужно играть лучше, если хотим добиться успеха. Мы в одной лодке. Мы молодая команда, но у нас есть опыт»

Александр Овечкин поделился мыслями о ходе серии против «Рейнджерс».

«Кэпиталс» уступают со счетом 0-2 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

После второго матча главный тренер команды Спенсер Карбери высказался относительно игры капитана « »: «В первых двух играх выглядел немного неважно».

«Нехорошо, но иногда нужно просто делать то, что можешь. Играть в силовой манере, стараться создать открытое пространство для партнеров по звену. Мы все в одной лодке. Нам всем нужно играть лучше, если хотим добиться успеха.

Нам нужно успокоиться. Да, мы молодая команда, но у нас по-прежнему есть опыт. Надо успокоиться, играть проще с шайбой, и все получится.

Нужно быть более терпеливыми с шайбой, потому что мы играем против хорошей команды. Они будут жертвовать собой, будут жестко играть против наших ведущих звеньев, блокировать броски.

Нам нужно играть просто, и если шайба у нас, то не бросать ее сразу. Мы уже бывали в такой ситуации, поэтому знаем, как с ней справиться», – сказал .