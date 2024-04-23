Тампа-Бэй – Флорида где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 26 апреля
В пятницу, 26 апреля, сыграют Тампа-Бэй и Флорида в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тампа-Бэй – Флорида
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Тампа-Бэй
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Тампа-Бэй – Торонто : 6 – 4
- Тампа-Бэй – Баффало : 2 – 4
- Вашингтон – Тампа-Бэй : 4 – 2
Последние матчи Флорида
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Флорида – Торонто : 5 – 2
- Флорида – Баффало : 3 – 2
- Флорида – Коламбус : 4 – 0
Прогноз на третий матч Тампа – Флорида
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