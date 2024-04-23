Тампа-Бэй – Флорида где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 26 апреля

В пятницу, 26 апреля, сыграют Тампа-Бэй и Флорида в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тампа-Бэй – Флорида

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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Прогноз на третий матч Тампа – Флорида

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