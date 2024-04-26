НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 29 апреля
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 29 апреля.
Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило после завершения регулярного чемпионата НХЛ.
Расписание на данный момент выглядит так:
29 апреля – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов).
30 апреля – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).
1 мая – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).
2 мая – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.
3 мая – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).
4 мая – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).
5 мая – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).
6 мая – приз Вилли О’Ри (шесть номинантов, вручается человеку, который при помощи спорта оказал положительное влияние на общество).
7 мая – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).
8 мая – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ).
При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 144 очка в 81 игре).
Остон Мэттьюс из «Торонто» выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 69 шайб).
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперу самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.
Везина - Бобровский
Колдер - Бедард
Норрис - Йося
Мастертон - Кросби
Адамс эворд - Брюнетт
Леди Бинг - Петерссон
Селки - Барков
Харт - Кучеров
Тед Линдсей - Кучеров
Вилли О’Ри - Ротенберг