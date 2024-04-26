НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 29 апреля.

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило после завершения регулярного чемпионата .

Расписание на данный момент выглядит так:

29 апреля – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов).

30 апреля – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

1 мая – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

2 мая – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.

3 мая – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).

4 мая – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).

5 мая – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).

6 мая – приз Вилли О’Ри (шесть номинантов, вручается человеку, который при помощи спорта оказал положительное влияние на общество).

7 мая – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).

8 мая – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ).

При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.

Нападающий « » выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 144 очка в 81 игре).

из « » выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 69 шайб).

Вратарь « » Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперу самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.