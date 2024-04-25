Будро о голе «Рейнджерс»: «Овечкин не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу. Вместо того, чтобы играть по Миллеру, он пошел за ворота. Это его 19-й сезон в НХЛ»

Брюс Будро оценил действия Александра Овечкина в голе «Рейнджерс».

Эпизод произошел во втором матче серии Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» (4:3, 2-0).

«Ови не только медленно среагировал, но он совершенно не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу.

Вместо того, чтобы играть по автору гола Миллеру, он последовал за парнем (с шайбой двигался Мика Зибанежад – Sports) прямо за ворота. Это его 19-й сезон в лиге.

Нельзя терять шайбу и следовать именно за ней. Он должен был играть по Миллеру, когда ему передали позицию в слоте. Его задачей было вернуться в середину площадки.

На мой взгляд, он не вовлечен психологически. Овечкин хочет этого, но не может, потому что он расстроен, и получается не так, как он хочет», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

Овечкин привез победный гол: потерялся в средней зоне и запустил красивую атаку «Рейнджерс»