Будро о голе «Рейнджерс»: «Овечкин не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу. Вместо того, чтобы играть по Миллеру, он пошел за ворота. Это его 19-й сезон в НХЛ»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Брюс Будро К'Андре Миллер Хоккей

Брюс Будро оценил действия Александра Овечкина в голе «Рейнджерс».

Эпизод произошел во втором матче серии Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» (4:3, 2-0).

«Ови не только медленно среагировал, но он совершенно не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу.

Вместо того, чтобы играть по автору гола Миллеру, он последовал за парнем (с шайбой двигался Мика Зибанежад – Sports) прямо за ворота. Это его 19-й сезон в лиге.

Нельзя терять шайбу и следовать именно за ней. Он должен был играть по Миллеру, когда ему передали позицию в слоте. Его задачей было вернуться в середину площадки.

На мой взгляд, он не вовлечен психологически. Овечкин хочет этого, но не может, потому что он расстроен, и получается не так, как он хочет», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

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4 комментария
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Хорошо, что все остальные игроки вашингтона знают, что делать, нашли виноватого) будро пусть лучше расскажет, почему с одним из самых топовых составов вашиков за всю историю дальше второго раунда пройти не мог. Правда он этого не мог нигде и не с кем сделать, зато эксперт хороший, его бы в студию матч к черданцеву и рахимову)
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Верно! Это с ним всю карьеру.
Смелая, честная, профессиональная оценка. Вот что значит классный тренер. Спасибо Брюс! Ковальчук тоже этим грешил.
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Как будто это какая-то новость, что у Саши проблемы с игрой в обороне. Он и не за этим в команде)
Хоть и замечено верно, но к чему это разбирать?
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