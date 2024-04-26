Морис об игре Бобровского в плей-офф: «Это его год. Мы давали ему передышку в некоторых моментах, а в остальном он был невероятно взрывным»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Эмиль Мартинсен Лиллеберг Хоккей

Пол Морис поделился мыслями об игре голкипера Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 29 бросков в 3-м матче серии против «Тампы» (5:3, 3-0).

Тренер высказался о сэйве голкипера в шпагате после броска Эмиля Лиллеберга.

«Для нас это его год. Я думаю, что в первых двух играх, возможно, это проявлялось сильнее, чем сегодня, так как во втором периоде он, возможно, немного больше был в осаде.

Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был просто невероятно взрывным», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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