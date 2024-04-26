Данила Юров: «Благодарен Разину, что он поверил в меня. Надеюсь, я оправдал его надежды»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Впечатления от победы в Кубке Гагарина незабываемые! Я очень счастлив. 16 лет к этому шел.

– Такое впечатление, что вы морально опустошены сейчас.

– Так и есть. Хочется насладиться победой, привезти Кубок домой, показать его родителям.

– У вас был тяжелый переход на взрослый уровень, вам доверяли мало времени в КХЛ. Но Андрей Разин сделал на вас ставку, и вы выдали потрясающий сезон. Что изменилось?

– Могу сказать, что я приобрел большой опыт, когда два года назад мы проиграли в финале ЦСКА. Хочу сказать большое спасибо Илье Петровичу Воробьеву, который помог мне получить этот опыт. Он пригодился мне в этой серии.

От Андрея Владимировича [Разина] я получил доверие. Я благодарен ему, что он поверил в меня. Надеюсь, я оправдал его надежды, – сказал 20-летний нападающий «Металлурга» Данила Юров.

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