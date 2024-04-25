Бабаев о финале Кубка Гагарина: «Победил хоккей, интересный для зрителей. Возможно, в «Локомотиве» считают, что их хоккей прогрессивный. И в НХЛ какие-то команды так играют»
Шуми Бабаев оценил итоги розыгрыша Кубка Гагарина.
«Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии плей-офф КХЛ.
– Мы видим, что победил хоккей, который интересен для зрителей
В последней игре «Магнитка» практически не дала шансов «Локомотиву», кроме того гола, который он забил. Сыграли командой и дисциплинировано, показали, что тоже умеют ждать ошибок.
Я всегда говорил, что Андрей Разин играет в интересный хоккей и очень перспективный как тренер.
– Можно сказать, что «Локомотив» играет в устаревший хоккей, который не позволяет выигрывать кубок?
– Нельзя сказать, устаревший хоккей или нет. И в НХЛ какие-то команды так играют. Вопрос в том, зрелищный это хоккей или нет. Мы об этом говорим.
Есть тренерский штаб и руководство, которые принимают решения, как команде играть. Им нравится – проблем нет.
Возможно, они считают, что такой хоккей прогрессивный и за ним будущее. Трудно на эту тему рассуждать, – сказал агент Шуми Бабаев.