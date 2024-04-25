Бабаев о финале Кубка Гагарина: «Победил хоккей, интересный для зрителей. Возможно, в «Локомотиве» считают, что их хоккей прогрессивный. И в НХЛ какие-то команды так играют»

Шуми Бабаев оценил итоги розыгрыша Кубка Гагарина.

« » победил «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии плей-офф .

– Мы видим, что победил хоккей, который интересен для зрителей

В последней игре «Магнитка» практически не дала шансов « », кроме того гола, который он забил. Сыграли командой и дисциплинировано, показали, что тоже умеют ждать ошибок.

Я всегда говорил, что играет в интересный хоккей и очень перспективный как тренер.

– Можно сказать, что «Локомотив» играет в устаревший хоккей, который не позволяет выигрывать кубок?

– Нельзя сказать, устаревший хоккей или нет. И в какие-то команды так играют. Вопрос в том, зрелищный это хоккей или нет. Мы об этом говорим.

Есть тренерский штаб и руководство, которые принимают решения, как команде играть. Им нравится – проблем нет.

Возможно, они считают, что такой хоккей прогрессивный и за ним будущее. Трудно на эту тему рассуждать, – сказал агент Шуми Бабаев.