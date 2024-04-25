Бабаев о финале Кубка Гагарина: «Победил хоккей, интересный для зрителей. Возможно, в «Локомотиве» считают, что их хоккей прогрессивный. И в НХЛ какие-то команды так играют»

Теги Металлург Мг Локомотив Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Шуми Бабаев оценил итоги розыгрыша Кубка Гагарина.

«Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии плей-офф КХЛ.

– Мы видим, что победил хоккей, который интересен для зрителей

В последней игре «Магнитка» практически не дала шансов «Локомотиву», кроме того гола, который он забил. Сыграли командой и дисциплинировано, показали, что тоже умеют ждать ошибок.

Я всегда говорил, что Андрей Разин играет в интересный хоккей и очень перспективный как тренер.

– Можно сказать, что «Локомотив» играет в устаревший хоккей, который не позволяет выигрывать кубок?

– Нельзя сказать, устаревший хоккей или нет. И в НХЛ какие-то команды так играют. Вопрос в том, зрелищный это хоккей или нет. Мы об этом говорим.

Есть тренерский штаб и руководство, которые принимают решения, как команде играть. Им нравится – проблем нет.

Возможно, они считают, что такой хоккей прогрессивный и за ним будущее. Трудно на эту тему рассуждать, – сказал агент Шуми Бабаев.

13 комментариев
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Ответ shellnikolai
Команду Разина спас Набоков и лёгкая сетка к финалу вот и всё
Два раза сгонять на дальний Восток, провести 7 мясорубок с автомобилистом. Конечно легкая сетка
+3
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+3
Ответ Сергей Михалюк
Вы вообще серию смотрели Магнитка с первого матча играла от обороны на контратаках так чем это принципиально отличается от Локомотива?
Смотрел.Тем, что у Металлура была более техничная и быстрая команда, которая играла отталкивалась от той тактики, которую ей предложил соперник. Противоположный пример игра с Автомобилистом, где с обеих сторон был более открытый хоккей с обилием голов обеих команд.
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Не такой хоккей нам не нужен. Где-то он может и принесёт результат, но в итоге всякую оборону побеждает атака, что и доказала команда Разина.
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Этот хоккей привел Локомотив в финал Кубка Гагарина. И не нужно за всех зрителей говорить. Все эти разговоры про атакующий хоккей Магнитки уже утомляют. Если он настолько атакующий, как утверждают всякие эксперты-переобувальщики, то где феерия голов, почему так натужно забивали обе команды в финале? Очередной вброс и попытка убедить массы, что хоккей Никитина - это антихоккей. Ничего нового.
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Ответ Сергей Михалюк
Вы вообще серию смотрели Магнитка с первого матча играла от обороны на контратаках так чем это принципиально отличается от Локомотива?
А таким комментаторам необязательно смотреть хоккей. Раз некий эксперт Бабаев так сказал, то нужно принять за истину
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что он несет? магнитка всю серию на своих воротах сидела и выбегала в контратаки,просто Набоков оказался намного сильнее Исаева
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Не дай бог ещё такой финал и таких пассажиров в нем
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Ответ иголка
А таким комментаторам необязательно смотреть хоккей. Раз некий эксперт Бабаев так сказал, то нужно принять за истину
Про...л ваш Локомотив пора бы и успокоиться. 4 0 Финиш.
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Ответ Марат
Про...л ваш Локомотив пора бы и успокоиться. 4 0 Финиш.
Да это вам похоже неймётся, я-то спокойна. Забыла спросить ваше мнение, так ведь нуждалась в вашем комментарии
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Ответ иголка
Этот хоккей привел Локомотив в финал Кубка Гагарина. И не нужно за всех зрителей говорить. Все эти разговоры про атакующий хоккей Магнитки уже утомляют. Если он настолько атакующий, как утверждают всякие эксперты-переобувальщики, то где феерия голов, почему так натужно забивали обе команды в финале? Очередной вброс и попытка убедить массы, что хоккей Никитина - это антихоккей. Ничего нового.
а зачем запивать больше если вам и этого хватило
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Ответ Ильгиз Агзамов
а зачем запивать больше если вам и этого хватило
Ну да, ну да, сейчас-то что угодно можно сказать. Не скажешь ведь, что на большее тупо не сподобились. Причем речь об обеих командах. "Победил атакующий хоккей " - смешно такое читать в контексте прошедшего финала , где обе команды играли сверх осторожно и предпочитали больше сидеть в обороне, ожидая осечки от соперника.
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