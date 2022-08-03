Крылов о перекрестном плей-офф: «С теми расстояниями, что у нас в России существуют, это очень тяжело»

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Александр Крылов высказался против введения перекрестного плей-офф в КХЛ. 

– До сезона меньше месяца. Какая будет сетка плей-офф, ваша позиция: играем по конференциям или Восток-Запад с первого раунда?

– С теми расстояниями, что у нас в России существуют, мне кажется, что перекрестный плей-офф – это очень тяжело, – сказал председатель совета директоров «Авангарда». 

КХЛ до сих пор не утвердила формат плей-офф на сезон-2022/23.

Президент лиги Алексей Морозов вчера сообщил, что просчитываются разные форматы, которые будут вынесены на решение Совета директоров.

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