Крылов о перекрестном плей-офф: «С теми расстояниями, что у нас в России существуют, это очень тяжело»

Александр Крылов высказался против введения перекрестного плей-офф в КХЛ.

– До сезона меньше месяца. Какая будет сетка плей-офф, ваша позиция: играем по конференциям или Восток-Запад с первого раунда?

– С теми расстояниями, что у нас в России существуют, мне кажется, что перекрестный плей-офф – это очень тяжело, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

КХЛ до сих пор не утвердила формат плей-офф на сезон-2022/23.

Президент лиги Алексей Морозов вчера сообщил, что просчитываются разные форматы, которые будут вынесены на решение Совета директоров.