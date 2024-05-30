Тардиф о рейтинге ИИХФ, где Россия на 2-м месте: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги КХЛ ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ пересмотрит правила составления рейтинга сборных.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований? Правда ли, что ИИХФ будет этот рейтинг менять?

– Сейчас этот рейтинг не имеет смысла в связи со сложившейся ситуацией. 

Координационный комитет будет работать над этим и предложит новые правила составления международного рейтинга ИИХФ, которые будут адаптированы к текущему положению дел.

Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира, – сказал глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

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4 комментария
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Напечатайте новый рейтинг на плотном картоне, сверните в трубочку и засуньте себе...
Можете не сворачивать.
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А штраф на Россию наложат, так как не участвует, а в рейтинге поднимается?)
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+2
Ответ Операция Ы
А штраф на Россию наложат, так как не участвует, а в рейтинге поднимается?)
включать в новый пакет санкций))
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напомню, что именно упавшие в рейтинге страны особо рьяно отстаивают мнение, что Россия не должна быть допущена к международным соревнованиям.
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удар в дупу, как говорят в Житомире
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