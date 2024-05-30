Тардиф о рейтинге ИИХФ, где Россия на 2-м месте: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла»
Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ пересмотрит правила составления рейтинга сборных.
После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований? Правда ли, что ИИХФ будет этот рейтинг менять?
– Сейчас этот рейтинг не имеет смысла в связи со сложившейся ситуацией.
Координационный комитет будет работать над этим и предложит новые правила составления международного рейтинга ИИХФ, которые будут адаптированы к текущему положению дел.
Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира, – сказал глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Можете не сворачивать.
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