Тардиф о рейтинге ИИХФ, где Россия на 2-м месте: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла»

Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ пересмотрит правила составления рейтинга сборных.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований? Правда ли, что ИИХФ будет этот рейтинг менять?

– Сейчас этот рейтинг не имеет смысла в связи со сложившейся ситуацией.

Координационный комитет будет работать над этим и предложит новые правила составления международного рейтинга ИИХФ, которые будут адаптированы к текущему положению дел.

Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира, – сказал глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф.