Кожевников о Ружичке в «Спартаке»: «Не думаю, что история с кокаином будет мешать. У всех бывают ошибки. У нас 2 человека находятся в такой ситуации»

Теги Спартак КХЛ Советский спорт Александр Кожевников Адам Ружичка Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал переход Адама Ружички в «Спартак».

В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

– Не думаю, что Ружичке будет мешать его история с кокаином. Думаю, что договорились.

У всех бывают ошибки. У наших ребят сколько их было? Что мы будем говорить, у нас два человека тоже находятся в такой ситуации. Ничего страшного нет, все допускают ошибки.

– Поможет ли он «Спартаку»?

– Конечно, они нуждаются в нападающих и защитниках. Будем надеяться, что будет удачный сезон.

«Спартак» настроен бороться за Кубок Гагарина в прямом смысле, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария
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Да и вообще без порошка нельзя - добавил Кожевников и втянул что то белое левой ноздрей.
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То есть это нормально для воспитания молодых хоккеистов
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Да почему же левой, он прямо двумя засосал
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Великий Ромка даже за пивасик (по слухам) Гусева из состава вывел.А за порошок думаю оставил бы в команде.
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