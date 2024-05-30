Кожевников о Ружичке в «Спартаке»: «Не думаю, что история с кокаином будет мешать. У всех бывают ошибки. У нас 2 человека находятся в такой ситуации»
Александр Кожевников прокомментировал переход Адама Ружички в «Спартак».
В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.
– Не думаю, что Ружичке будет мешать его история с кокаином. Думаю, что договорились.
У всех бывают ошибки. У наших ребят сколько их было? Что мы будем говорить, у нас два человека тоже находятся в такой ситуации. Ничего страшного нет, все допускают ошибки.
– Поможет ли он «Спартаку»?
– Конечно, они нуждаются в нападающих и защитниках. Будем надеяться, что будет удачный сезон.
«Спартак» настроен бороться за Кубок Гагарина в прямом смысле, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.