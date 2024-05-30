Гавриков о Лос-Анджелесе: «Одни из лучших госшкол в Америке, бесплатные. Это из-за высоких налогов: платим много, но идет на нужные вещи»

Владислав Гавриков высказался о качестве образования в Лос-Анджелесе.

Хоккеист перешел в «Кингз» по ходу сезона-2022/23.

– Представляете, что по окончании карьеры вернетесь жить в Лос-Анджелес?

– Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтобы прошло чуть больше времени.

Одно дело жить в сезоне, другое дело – выбирать город для постоянного места жительства. Не могу так ответить.

– Вопрос школы для дочери еще не изучали?

– В плане школ здесь все здорово.

У нас в районе одни из лучших государственных школ во всей Америке. Именно бесплатная государственная школа.

Это все из-за высоких налогов: мы платим очень много, но все это идет на нужные вещи.

Также есть частные платные школы высокого уровня. С образованием здесь все отлично, – сказал защитник « » .