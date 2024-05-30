Гавриков о Лос-Анджелесе: «Одни из лучших госшкол в Америке, бесплатные. Это из-за высоких налогов: платим много, но идет на нужные вещи»
Владислав Гавриков высказался о качестве образования в Лос-Анджелесе.
Хоккеист перешел в «Кингз» по ходу сезона-2022/23.
– Представляете, что по окончании карьеры вернетесь жить в Лос-Анджелес?
– Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтобы прошло чуть больше времени.
Одно дело жить в сезоне, другое дело – выбирать город для постоянного места жительства. Не могу так ответить.
– Вопрос школы для дочери еще не изучали?
– В плане школ здесь все здорово.
У нас в районе одни из лучших государственных школ во всей Америке. Именно бесплатная государственная школа.
Это все из-за высоких налогов: мы платим очень много, но все это идет на нужные вещи.
Также есть частные платные школы высокого уровня. С образованием здесь все отлично, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.
Но в целом в США частное образование считается более престижным, в т.ч. и частные школы (private school). Например, на уровне вузов лучший государственный университет не входит по-моему и в топ-50 в Америке, там только частные (Гарвард, Принстон, Стэнфорд - это все частные университеты).