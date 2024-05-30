Гавриков о Лос-Анджелесе: «Одни из лучших госшкол в Америке, бесплатные. Это из-за высоких налогов: платим много, но идет на нужные вещи»

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков высказался о качестве образования в Лос-Анджелесе.

Хоккеист перешел в «Кингз» по ходу сезона-2022/23.

– Представляете, что по окончании карьеры вернетесь жить в Лос-Анджелес?

– Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтобы прошло чуть больше времени.

Одно дело жить в сезоне, другое дело – выбирать город для постоянного места жительства. Не могу так ответить.

– Вопрос школы для дочери еще не изучали?

– В плане школ здесь все здорово.

У нас в районе одни из лучших государственных школ во всей Америке. Именно бесплатная государственная школа.

Это все из-за высоких налогов: мы платим очень много, но все это идет на нужные вещи.

Также есть частные платные школы высокого уровня. С образованием здесь все отлично, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

10 комментариев
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Сильно зависит от штата и даже больше от округа и района. Вряд ли Гавриков живет в плохом округе/районе. Конечно, там и гос школа (точнее будет сказать общественная школа, public school) одна из лучших. Даже так - в богатых, зажиточных районах всегда хорошие школы. Это один из критериев успешности района и дороговизны жилья в нем - наличие хорошей школы.

Но в целом в США частное образование считается более престижным, в т.ч. и частные школы (private school). Например, на уровне вузов лучший государственный университет не входит по-моему и в топ-50 в Америке, там только частные (Гарвард, Принстон, Стэнфорд - это все частные университеты).
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Адекватный человек-россиянин из Соединённых Штатов Америки!🇷🇺🤝🇺🇸
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"Нужные вещи" везде разные, однако.
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