Якупов о проигранном споре в «Эдмонтоне»: «Надо было сделать автозагар в салоне. Был весь копченый, чумазый как чунга-чанга, и в таком виде полетел в Ванкувер»

Наиль Якупов рассказал о проигранном споре в «Эдмонтоне».

«Перед последней игрой регулярки в 2016 году у нас была тренировка, а потом вылет в Ванкувер.

Тренер «Эдмонтона» предложил игру: все выстроились в зоне и по очереди должны были забить вратарю. Кто забил – уходит, а все остальные продолжают, пока не останется один человек.

Я не забил в первых раундах, и тут приходит неуверенность, нервы зашкаливают. Нас остается четверо. Решающий бросок, и я его не забиваю.

Проиграл, а спор такой: надо было идти в салон и сделать себе автозагар, причем два раза. Обязательно с фото до и после. Был весь чумазый как чунга-чанга, и в таком виде лечу в Ванкувер.

Цвет кожи действительно поменялся, я был такой копченый, хотя умывался и оттирался. На вбрасывании стоим с Джейком Виртаненом (форвардом «Ванкувера» – Sports), и он такой в шутку говорит: «Ты на обезьянку похож». Я говорю: «Я знаю». Пока шайбу не бросили, мы стояли ржали.

Можно было откупиться, заплатить тысячу долларов, но раз уж проиграл, решил все делать по-честному», – сказал экс-форвард «Эдмонтона» Наиль Якупов.