«Локомотив» попрощался с Андроновым. 34-летний форвард может перейти в СКА

«Локомотив» попрощался с Сергеем Андроновым.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард может перейти в СКА.

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

«На протяжении двух сезонов Сергей был капитаном «Локомотива», внес весомый вклад в успех коллектива, а его победный опыт помог в прогрессе многим молодым игрокам команды.

Спасибо, Сергей, и удачи в продолжении карьеры!» – сказано в сообщении клуба.