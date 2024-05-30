«Локомотив» попрощался с Андроновым. 34-летний форвард может перейти в СКА

Теги Локомотив СКА возможные переходы Сергей Андронов КХЛ Хоккей

«Локомотив» попрощался с Сергеем Андроновым.

Ранее стало известно, что 34-летний форвард может перейти в СКА.

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

«На протяжении двух сезонов Сергей был капитаном «Локомотива», внес весомый вклад в успех коллектива, а его победный опыт помог в прогрессе многим молодым игрокам команды.

Спасибо, Сергей, и удачи в продолжении карьеры!» – сказано в сообщении клуба.

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10 комментариев
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А причем тут хоккей и футбол
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не тот Локомотив
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Ответ Омичёв
Поздравим Локомотив. Освободил деньги под потолком и слил ветерана
поздравим и Андронова - контракт со СКА. что еще нужно чтобы достойно встретить старость?
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Ответ Евгений Мешков
поздравим и Андронова - контракт со СКА. что еще нужно чтобы достойно встретить старость?
Я думаю у него после ЦСКА с деньгами все в порядке, а так конечно, ещё на пенсию заработает
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Поздравим Локомотив. Освободил деньги под потолком и слил ветерана
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Только бы Лукоянова не подписали вместо него
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Отлично, что скинули балласт. Но как и предполагалось "на вход" тишина. Никто не хочет играть с Никитиным в его оборонительный хоккей.
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«Локомотив» попрощался с Андроновым. Примерно 45-летний экс-комментатор может помыть голову
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Йозе в очередной раз взял курс на омоложение
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Ответ Омичёв
Я думаю у него после ЦСКА с деньгами все в порядке, а так конечно, ещё на пенсию заработает
ну ему же что то кушать надо, одеваться там. поиздержался
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