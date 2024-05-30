Танев получил травму в 4-й игре с «Эдмонтоном». 34-летний защитник лидирует по блокам в плей-офф – 68 бросков

Теги травмы Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Крис Танев Хоккей

Крис Танев получил травму в четвертой игре серии против «Эдмонтона».

«Даллас» уступил «Ойлерс» со счетом 2:5 (2-2 в серии).

34-летний защитник покинул лед в середине второго периода после заблокированного броска.

На пресс-конференции главный тренер «Старс» Питер Дебур выразил надежду, что игрок сможет принять участие в пятом матче.

Танев набрал 1 очко за 17 игр при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 22:33.

Он лидирует в плей-офф по числу заблокированных бросков – 68.

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