Ефремов о баллонах у Крикунова: «Это было убийство. Трое сидели на баллоне, и ты должен был от лицевой до лицевой протащить. Задания должны быть чуть другие»

Владислав Ефремов рассказал о тяжелых тренировках у Владимира Крикунова.

28-летний форвард выступал за «Динамо», когда Крикунов был главным тренером клуба.

– Больше всего дал Крикунов. С ним получилось по времени больше – проработал три года почти. Закалил именно этими баллонами, городками страшными. И по игре, когда он всегда ругался, что-то говорил – закалил характер.

– Что самое жесткое запомнилось из работы с баллонами? Сейчас Разин – лайт, но использует их. Есть ли надобность в баллонах сейчас, и какой от этого эффект?

– Я разговаривал не с одним специалистом по подготовке. Все сказали, что баллоны – это хорошая вещь. Они добавляют мощности, выносливости. Просто нужно определенное количество. И задания с баллонами должны быть чуть другие.

У нас было с Владимиром Васильевичем так, что уже трое сидели на баллоне, и ты должен был одну прямую от лицевой до лицевой протащить. Это было убийство, скажем так.

Насколько я помню, я даже не мог всю прямую проехать. Останавливался где-то там, кое-как доползал. Мы, конечно, тоже немного хитрость показали: где-то могли привстать, шайбочки под баллончик положить. Владимир Васильевич все это знал. Уже и до нас все так делали.

– Может, он хотел на характер вас проверить, давая такую бешеную нагрузку?

– Он говорил, что цель баллонов – это проверка на характер, чтобы в тяжелые моменты мы добавили. В этом есть своя правда, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов.