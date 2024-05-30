Кожевников о ЧМ-2024: «Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли»
Александр Кожевников оценил выступление Финляндии и Швеции на ЧМ по хоккею-2024.
– Что вы можете сказать о выступлении скандинавских команд на ЧМ?
– Финны просели. Три года попылили и просели. Это нормально для них.
Шведы всегда сильно начинают, а концовка у них смазывается. У них не тот характер. Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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