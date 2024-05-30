Кожевников о ЧМ-2024: «Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли»

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил выступление Финляндии и Швеции на ЧМ по хоккею-2024.

– Что вы можете сказать о выступлении скандинавских команд на ЧМ?

– Финны просели. Три года попылили и просели. Это нормально для них.

Шведы всегда сильно начинают, а концовка у них смазывается. У них не тот характер. Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зашел тут в школу, в которую ребенок должен идти в 1-й класс по прописке, зашли в туалет… и просто окку еелли и в эту школу не пойдем. В Швеции, интересно, также воняет в школах?
+5
0
+5
Шведы воняют, финны воняют, норвежцы воняют, поляки воняют, про британцев вообще молчу. А все почему?
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! (с)
+5
-1
+4
Хорош уже про Ч.М давай про другое.
+1
0
+1
Короче всех относим к средствам индивидуальной защиты.
0
0
0
Что он скажет про чм-19? Когда у нас по именам был состав на голову выше всех .Тоже характер не тот был? А не, там финны виноваты) играть не давали 🤣
0
0
0
кожева до сих не успокоится про шведов потомучто его в 1990 из АИКа выперли за плохое катание ))))))))))))
0
0
0
Шведы и канадцы не прошли полуфиналы, а воняют только шведы... Про канадцев молчит)
0
0
0
Кожевников очень блин стрёмный персонаж на самом деле. Но если говорить про шведов, то понятное дело что они радуются что России нет. Ведь на ЧМ шведы исконно Российские клиенты). Высаживаем регулярно). Слабые они
0
0
0
Кое кто тоже хороший состав в 2019 году привёз и даже в финал не вышли
0
0
0
Воняют не шведы , а на улицах Киева, там канализация кругом
0
0
0
Кожевников как всегда резок, но при этом как всегда прав! )..
0
0
0
Комментарии Кожевникова тоже дерьмецом припахивают.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий