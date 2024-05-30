Кожевников о ЧМ-2024: «Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли»

Александр Кожевников оценил выступление Финляндии и Швеции на ЧМ по хоккею-2024.

– Что вы можете сказать о выступлении скандинавских команд на ЧМ?

– Финны просели. Три года попылили и просели. Это нормально для них.

Шведы всегда сильно начинают, а концовка у них смазывается. У них не тот характер. Шведы только вонять могут. Привезли вроде хороший состав, а сыграли вон как. Даже в финал не вышли, – заявил двукратный олимпийский чемпион .