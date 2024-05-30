Цыплаков – болельщикам «Спартака»: «Был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце! Я сделал новый шаг в карьере, буду скучать!»

Теги Спартак болельщики Айлендерс НХЛ КХЛ соцсети Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.

«Дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет, которая придавала сил и уверенности! Я был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце!

Спасибо моим партнерам, персоналу и тренерскому штабу! Благодаря клубу я обрел бесценный опыт, друзей и товарищей, был рад приносить пользу команде!

Я сделал новый шаг в своей карьере, скажу честно и искренне – буду скучать! Вперед, «Спартак»!» – написал Максим Цыплаков.

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3 комментария
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