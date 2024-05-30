Цыплаков – болельщикам «Спартака»: «Был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце! Я сделал новый шаг в карьере, буду скучать!»

Максим Цыплаков поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

Нападающий, ранее выступавший в « », подписал соглашение с « » на один сезон.

«Дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет, которая придавала сил и уверенности! Я был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце!

Спасибо моим партнерам, персоналу и тренерскому штабу! Благодаря клубу я обрел бесценный опыт, друзей и товарищей, был рад приносить пользу команде!

Я сделал новый шаг в своей карьере, скажу честно и искренне – буду скучать! Вперед, «Спартак»!» – написал .