Цыплаков – болельщикам «Спартака»: «Был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце! Я сделал новый шаг в карьере, буду скучать!»
Максим Цыплаков поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.
Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.
«Дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет, которая придавала сил и уверенности! Я был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце!
Спасибо моим партнерам, персоналу и тренерскому штабу! Благодаря клубу я обрел бесценный опыт, друзей и товарищей, был рад приносить пользу команде!
Я сделал новый шаг в своей карьере, скажу честно и искренне – буду скучать! Вперед, «Спартак»!» – написал Максим Цыплаков.