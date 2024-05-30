Владимир Плющев: «Зайцев будет в СКА на ведущих ролях. Это защитник высокого класса, он прошел через клубы НХЛ, обладает необходимым опытом»

Владимир Плющев высказался о селекционной работе СКА.

– СКА начал работу по усилению команды. Но пока это напоминает попытку воссоздать трехлетней давности. В Петербург перебрались игроки, которые недавно составляли хребет московской команды, – , , …

– Я тоже очень многому удивляюсь. Сначала отказываются от игроков, потом их приглашают обратно. Причем не только у СКА такая странная селекция. То же самое в ЦСКА, «Ак Барсе»...

Обойма игроков просто ходит по кругу, а руководство клубов надеется, что они вдруг прибавят… Но, если вы когда-то от них отказались, то в свое время ошиблись. Надо хотя бы это признать.

– Еще одним новичком СКА станет Никита Зайцев. Способен он стать лидером команды? Последние сезоны этот игрок провел в не очень убедительно.

– Я хорошо знаю Никиту еще с юниорских времен. Это защитник высокого класса, он прошел через клубы НХЛ, обладает необходимым опытом. Будет в СКА на ведущих ролях. Наверное, станут его использовать в большинстве.

– Да, его планируют использовать вторым защитником при реализации лишнего игрока. Когда Никишин получил травму в Кубке Гагарина, то этот элемент у армейцев разладился, что, по мнению руководства, стало одной из причин поражения от «Автомобилиста».

– Ну, если один хоккеист решает все, то говорить всерьез о команде сложно, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.