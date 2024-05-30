Владимир Плющев: «Зайцев будет в СКА на ведущих ролях. Это защитник высокого класса, он прошел через клубы НХЛ, обладает необходимым опытом»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Сергей Андронов Владимир Плющев НХЛ КХЛ Сергей Плотников Никита Зайцев Михаил Григоренко Хоккей

Владимир Плющев высказался о селекционной работе СКА.

– СКА начал работу по усилению команды. Но пока это напоминает попытку воссоздать ЦСКА трехлетней давности. В Петербург перебрались игроки, которые недавно составляли хребет московской команды, – Плотников, Григоренко, Андронов

– Я тоже очень многому удивляюсь. Сначала отказываются от игроков, потом их приглашают обратно. Причем не только у СКА такая странная селекция. То же самое в ЦСКА, «Ак Барсе»...

Обойма игроков просто ходит по кругу, а руководство клубов надеется, что они вдруг прибавят… Но, если вы когда-то от них отказались, то в свое время ошиблись. Надо хотя бы это признать.

– Еще одним новичком СКА станет Никита Зайцев. Способен он стать лидером команды? Последние сезоны этот игрок провел в НХЛ не очень убедительно.

– Я хорошо знаю Никиту еще с юниорских времен. Это защитник высокого класса, он прошел через клубы НХЛ, обладает необходимым опытом. Будет в СКА на ведущих ролях. Наверное, станут его использовать в большинстве.

– Да, его планируют использовать вторым защитником при реализации лишнего игрока. Когда Никишин получил травму в Кубке Гагарина, то этот элемент у армейцев разладился, что, по мнению руководства, стало одной из причин поражения от «Автомобилиста».

– Ну, если один хоккеист решает все, то говорить всерьез о команде сложно, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий
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это же Питер) Ротенберги евреи, а рома в хоккее только деньги делает, убивая всё в России спортивное! это делают еврейские хозяева газпрома. всё против народа российского! а питерцы радуются))) минусите никчёмные халявщики
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