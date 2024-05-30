Канада, Швеция и Финляндия – в одной группе на ЧМ-2025. Турнир пройдет в Швеции и Дании

Канада, Швеция и Финляндия попали в одну группу на ЧМ-2025.

Турнир пройдет с 9 по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге. Полуфиналы и финалы будут сыграны в Швеции.

В группу А вошли: Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Латвия, Словакия, Словения, Швеция.

В группу В попали: Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Казахстан, Норвегия, Швейцария, США.

«Мы имели честь присутствовать на чемпионате мира в этом году и почувствовали любовь к хоккею со стороны жителей страны, а также смогли стать свидетелями невероятно хорошо проведенного турнира со стороны Чехии, ИИХФ и их партнеров.

С нетерпением ждем турнира в следующем году, и теперь, когда состав групп окончательно определен, кажется, что он становится все ближе, и мы наконец-то можем почувствовать это», – сказал генеральный секретарь и исполнительный директор чемпионата мира-2025 Тони Вирен.

Россия и Беларусь пропустят турнир из-за отстранения, наложенного ИИХФ.