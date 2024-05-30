«Куньлунь» подписал контракт с Лефевром из финского «Эссята» на год
«Куньлунь» подписал контракт с Мартином Лефевром.
Срок соглашения составил один год.
В минувшем сезоне 31-летний защитник играл за финский «Эссят» и набрал 27 (4+23) очков за 46 матчей при полезности «плюс 3».
«Улов у него такой: чемпион Дании, дважды чемпион Норвегии, хоккеист года в Норвегии. В Финляндии же вошел в топ-10 защитников турнира по средней результативности.
Приветствуем Мартена в «Куньлунь Ред Стар» – здесь он будет чувствовать себя как дома», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.