Владимир Плющев: «Никишин позволял себе слишком много в последнем сезоне, появилась самоуверенность. Отсюда и ошибки на ровном месте»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Александр Никишин Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями об игре защитника СКА Александра Никишина.

– Габаритный, мощный игрок, с хорошим броском и катанием, он делает в КХЛ то, что не могут другие: подключиться в атаку, бросить, подержать шайбу.

Подобных ему защитников у нас, по большому счету, сейчас нет. Хотя в последнем сезоне армеец позволял себе слишком много, появилась самоуверенность. Отсюда и ошибки на ровном месте.

– Да, хватало обрезов.

– По крайней мере, я видел много голов, которые забивались как из-под него, так и в присутствии его. Хотя он сейчас сильнейший в лиге, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий
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Вот беда то ..но Макар такой же)
От неуверенности то ошибок ещё больше
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