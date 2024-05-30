Владимир Плющев: «Никишин позволял себе слишком много в последнем сезоне, появилась самоуверенность. Отсюда и ошибки на ровном месте»

Владимир Плющев поделился мыслями об игре защитника СКА Александра Никишина.

– Габаритный, мощный игрок, с хорошим броском и катанием, он делает в то, что не могут другие: подключиться в атаку, бросить, подержать шайбу.

Подобных ему защитников у нас, по большому счету, сейчас нет. Хотя в последнем сезоне армеец позволял себе слишком много, появилась самоуверенность. Отсюда и ошибки на ровном месте.

– Да, хватало обрезов.

– По крайней мере, я видел много голов, которые забивались как из-под него, так и в присутствии его. Хотя он сейчас сильнейший в лиге, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.