Драйзайтль о камбэке с «Далласом»: «Забавно, как работает психология в плей-офф. Мы были в таком положении 2 дня назад. Когда они забили 2-й гол, мы сказали: «Давайте повернем этот сценарий против них»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о волевой победе в матче с «Далласом».

«Эдмонтон» обыграл «Старс» (5:2, 2-2) в финале Запада. К 14-й минуте «Ойлерс» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге сумели забросить 5 шайб подряд и сравнять счет в серии Кубка Стэнли.

«Забавно, как работает психология в плей-офф. С нашей стороны был действительно неудачный старт, но сразу после того, как они забили второй гол, мы сказали, что были в таком же положении два дня назад и «давайте повернем этот сценарий против них».

Вы забиваете первый гол, а затем начинаете двигаться дальше. Трудно объяснить, почему это так работает, но приятно иметь возможность это делать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Напомним, в 3-м матче серии «Даллас» также отыгрался с 0:2 и победил.

Серия «Эдмонтона» и «Далласа» – качели. Очередной камбэк с 0:2 и бросок в клюшку на ленточке

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3 комментария
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Давайте Эдмонтон, пора выходить в финал!!!
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Но забывать что ещё игру играть
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