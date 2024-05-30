Гендиректор «Сибири» о проведении Матча звезд в Новосибирске: «Вопрос прорабатывается. Решения пока нет»

Теги Сибирь КХЛ Матч звезд КХЛ Сибирь-Арена Матч ТВ Лев Крутохвостов Хоккей

Лев Крутохвостов высказался о возможном проведении Матча звезд в Новосибирске.

– Планируется ли проведение в Новосибирске в ближайшие годы Матча звезд КХЛ?

– Открою секрет, этот вопрос стоит, но пока еще решения нет. Этот вопрос достаточно недавно был поднят на попечительском совете и сейчас прорабатывается.

Если говорить про сроки, то я не в курсе. Этот вопрос открыт и со стороны председателя попечительского совета и губернатора Новосибирской области, категоричного ответа я не слышал, все сейчас в работе и все может быть, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.

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