Овечкин о Карбери: «Уважение к тренеру, он ставит тактику, задачи. Если поставить себя выше – ничего хорошего не получится»

Александр Овечкин поделился впечатлениями от работы со Спенсером Карбери.

42-летний главный тренер «Вашингтона» проводил первый сезон в НХЛ и вывел команду команду в плей-офф.

– Каково в этом сезоне было работать со Спенсером Карбери? У вас 3 года разницы в возрасте. Каково это, когда ты уже по возрасту подходишь к тренеру?

– Во-первых, у тебя идет уважение к тренеру, потому что это главный тренер, он ставит тебе тактику, задачи. Если ты будешь ставить себя выше, то ничего хорошего не получится.

Мы сразу нашли с ним общий язык, потому что он играл за нашу организацию (в сезоне-2008/09 и 2009/10 Карбери играл за команду ECHL, входящую в систему «Вашингтона» – Sports), поэтому он знает ее, и меня знал.

Мы спокойно нашли общий язык и хорошо общаемся, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном – самое тяжелое»

Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»