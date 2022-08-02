Морозов об отклонении идеи ФХР по реформе КХЛ: «У нас было много доводов. Нельзя такие изменения вносить за 2 недели до публикации календаря»

рассказал о переговорах с по поводу структуры чемпионата КХЛ.

Федерация ранее предлагала вариант с созданием двух дивизионов по спортивному, а не географическому принципу. Каждая команда должна была провести по 70 игр в регулярном чемпионате. В итоге проект не был принят.

– С середины июня шли дискуссии, в том числе и в прессе, каким будет предстоящий сезон с учетом предложения ФХР. В интервью коллегам вы выступили, как показалось, довольно эмоционально, убеждая, что ничего менять в плане формата не надо. Как вам удалось убедить федерацию оставить прежней структуру соревнований?

– У нас было много доводов. Во-первых, при увеличении количества матчей каждой команды до 70, мы не можем уложить в календарь столько игр: при таком количестве были бы длительные серии, в том числе мы бы столкнулись со спаренными матчами, занятостью арен, и нам просто не хватило бы дней. При 70 матчах необходимо как минимум 170–175 дней, а у нас их сейчас около 160.

Раньше каждая команда играла 62 матча, сейчас появились еще две недели вместо двух этапов Евротура. За каждую неделю можно сыграть по три матча – если хотя бы через день – с этими шестью встречами и получается 68. И нам пришлось ФХР в этом убеждать.

К тому же нельзя такие существенные изменения вносить за две недели до публикации календаря, у нас просто не оставалось времени обсудить это с клубами. Тем более при распределении клубов по конференциям мы никогда не берем показатели для рейтинга только за один последний сезон: мы считаем за последние три сезона, потому что у любой команды может быть провальный год.

Еще нельзя было забывать про количество перелетов. Мы пошли сейчас на то, что «Амур» с «Адмиралом» между собой сыграют десять матчей, а если кому-то ставить добор игр, то в паре по рейтингу с ними становился «Нефтехимик». Нижнекамцам пришлось бы летать на Дальний Восток, календарь плотный, плюс изменения часовых поясов, дальние перелеты. У нас было много аргументов, чтобы ничего не менять.

Мы пришли к тому, что давайте создадим рабочую группу с ФХР, заранее сядем и начнем обсуждать, смотреть в будущее. Говорилось, что топовые команды будут играть между собой больше, но мы и так увидим по шесть раз встречи ЦСКА со СКА, СКА с «Динамо», СКА с «Локомотивом», которые привлекают внимание и болельщиков.

– Сколько по времени шли переговоры с ФХР?

– Больше месяца,

– Может ли измениться структура плей-офф в этом сезоне, например, говорилось о перекрестном формате, начиная со второго раунда?

– Есть разные предложения, видения. Я уже говорил про предложения поменять формат с разных раундов. Мы объяснили ФХР свое видение, как провести перекрестный плей-офф. Сейчас просчитываем разные форматы, которые вынесем на решение Совета директоров, – сказал президент .