Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном – самое тяжелое»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин рассказал о своей предсезонной подготовке.

– Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем.

– Почему?

– Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое.

Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку».

Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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21 комментарий
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Серьезный намек на драматическое начало сезона.
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Мотиватор, конечно)) браво за честность!
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Тут уж самому решать . Либо тренируемся и вкатываемся сразу в сезон и бьем рекорд , либо как мешок под сезона вкатываемся и кон-как заканчиваем. Лишний вес никуда не девается. Это как лишних два ведра воды на себе таскать.
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Понятно, ждём 10 шайбу как Новому году
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Сейчас ставки на побитие рекорда обвалились
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По прошлой предсезонке было заметно))
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Ща налетят
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Зато честно
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Но- но , тебе ещё рекорд бить
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Представляете, сколько бы Саша забил, если бы любил тренировки?😅
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Мы все это увидели в начале прошлого сезона :)
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Ну начало крайнего сезона это подтверждает
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Александр, всё зависит от вас, быстренько сделаете САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО - всё, можно отдыхать;)
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С таким подходом может и двадцати шайб в этом сезоне не наскрести
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бублик из хоккея)
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Мы это заметили))
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А он сейчас сможет пройти полноценную предсезонку с любой из команд КХЛ, с кроссами, с баллонами? Такое впечатление, что нет
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Щас эксперты по предсезонной подготовке распишут Александру, как надо готовиться к сезону)
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Я думаю это у всех спортсменов кто долго выступает. Но они умеют терпеть... Это умение терпеть наверное со здоровьем главное что способствует спортивному долголетию...
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