Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном – самое тяжелое»

Александр Овечкин рассказал о своей предсезонной подготовке.

– Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем.

– Почему?

– Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое.

Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку».

Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.