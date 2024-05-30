«Мамонты» и «Йети» лидируют в голосовании за название «Юты»

Теги болельщики Райан Смит Юта Хоккей

Клуб НХЛ в Юте может получить название «Мамонты» или «Йети».

Сейчас франшиза выбирает между четырьмя претендентами.

«Мамонты» и «Йети» входят в их число. Есть еще пара вариантов.

Название будет хорошим... Скоро мы все объявим», – сказал владелец «Юты» Райан Смит.

Напомним, клуб проводит опрос болельщиков, в котором предлагается выбрать один из 20 возможных вариантов.

Ранее Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.

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8 комментариев
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Мамонты Югры
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Мамонты ЮтЫ
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Йозе тоже перспективнееько смотрится
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Лучше уж мамонты (из списка 20-ти)
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Мамонты - более стандартное название, а Йеии - хорошее по приколу.
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Мармоны Юты
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странно, а чего мормонами не хотят назвать?
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или в честь Большого Соленого озера - солевыми. йети какие то
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В России есть Мамонты Югры, в Сша может быть свой аналог Мамонты Юты. Будет прикольно если теже цвета возьмут
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