«Мамонты» и «Йети» лидируют в голосовании за название «Юты»
Клуб НХЛ в Юте может получить название «Мамонты» или «Йети».
Сейчас франшиза выбирает между четырьмя претендентами.
«Мамонты» и «Йети» входят в их число. Есть еще пара вариантов.
Название будет хорошим... Скоро мы все объявим», – сказал владелец «Юты» Райан Смит.
Напомним, клуб проводит опрос болельщиков, в котором предлагается выбрать один из 20 возможных вариантов.
Ранее Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.
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или в честь Большого Соленого озера - солевыми. йети какие то