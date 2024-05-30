«Мамонты» и «Йети» лидируют в голосовании за название «Юты»

Клуб НХЛ в Юте может получить название «Мамонты» или «Йети».

Сейчас франшиза выбирает между четырьмя претендентами.

«Мамонты» и «Йети» входят в их число. Есть еще пара вариантов.

Название будет хорошим... Скоро мы все объявим», – сказал владелец «Юты» Райан Смит.

Напомним, клуб проводит опрос болельщиков, в котором предлагается выбрать один из 20 возможных вариантов.

Ранее Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.