Женская «Миннесота» стала победителем PWHL, обыграв «Бостон» 3:0 в решающем матче финала

«Миннесота» одолела «Бостон» и стала чемпионом PWHL.

Исход противостояния решился в пятой игре финальной серии. Матч проходил в Лоуэлле (Массачусетс) на арене Tsongas Center в присутствии 6309 зрителей (аншлаг).

«Миннесота» одержала победу со счетом 3:0 (3-2 в серии) и стала чемпионом первого сезона профессиональной женской лиги Северной Америки.

Первым игроком, получившим Кубок Уолтера (главный приз лиги), стала капитан команды Кендалл Койн Скофилд.

Самым ценным игроком плей-офф стала 24-летняя американка Тейлор Хайзи («Миннесота», первый номер драфта прошлого года), набравшая 8 (5+3) очков в 10 матчах.

В первом сезоне PWHL приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота».