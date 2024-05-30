Овечкин о развязке РПЛ: «Было обидно за «Динамо» и за болельщиков. Все было в руках ребят, но опять чуть-чуть не хватило»

Теги Зенит Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Краснодар Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о развязке РПЛ.

В последнем туре «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и опустилось с первого места на третье. Чемпионом стал «Зенит».

– Ты смотрел матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Конечно, смотрел, очень переживал. Жалко, что не выиграли.

Было обидно за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт. Будем надеяться на следующий год.

– Как думаешь, это был поступательный сезон для «Динамо» или собралась золотая команда, которую надо будет перестраивать?

– Все было в руках самих ребят. Все переживали, все нервничали, но опять чуть-чуть не хватило.

– Паршивлюк нервничал больше всех?

– Думаю, там все нервничали и болельщики тоже. Мы смотрели в баре, там было много людей с шарфами, и все расстроились после того, как не удалось выиграть чемпионство, – сказал воспитанник школы «Динамо», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так отпраздновать же успели!
Победный коридор игрокам устроили в Краснодаре...
+5
-1
+4
Это был исторический шанс. Такого в ближайшем будущем не будет. "Зенит" не допустит. Будет как и раньше выигрывать чемпионат с отрывом.
+3
-2
+1
Знатно обделались с "лучшим" тренером и лучшим игроком,бггг
+2
-1
+1
Ответ Анатолий Magicbrain
С 93 по 95й вы в первой лиге пылили, а потом еще несколько лет до газпрома глотали пыль внизу таблицы, отрывники. Газовая труба уйдей и все вернется на круги своя
влажные мечты )))
+2
-1
+1
Ответ BET3P
Так отпраздновать же успели! Победный коридор игрокам устроили в Краснодаре...
"Спартак" - чемпион трех туров
"Краснодар" - чемпион первого круга
"Динамо" - чемпион после матча с "Сочи"
"Зенит" - чемпион России 2023/24
(с)кафешка
+3
-2
+1
2452 ... ничего себе чуть-чуть! )
+2
-2
0
50 лет чего-то не хватает
+1
-1
0
Ответ Анатолий Magicbrain
С 93 по 95й вы в первой лиге пылили, а потом еще несколько лет до газпрома глотали пыль внизу таблицы, отрывники. Газовая труба уйдей и все вернется на круги своя
Причина тряски?!
0
0
0
Ответ munhin
"Спартак" - чемпион трех туров "Краснодар" - чемпион первого круга "Динамо" - чемпион после матча с "Сочи" "Зенит" - чемпион России 2023/24 (с)кафешка
🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий