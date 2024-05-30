Ефремов о ЧМ без России: «Грустно, что все так выходит. Но мы не можем на это повлиять. Остается только надеяться, что скоро все нормализуется и нас вернут на международную арену»

Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Владислав Ефремов Хоккей

Владислав Ефремов высказался об отстранении сборной России от ЧМ по хоккею.

– Чемпионат мира уже в третий раз прошел без участия сборной России. Насколько это все печально? У тебя ведь самого есть опыт выступлений за сборную.

– Да, очень печально. Грустно, что все вот так выходит. Но, к сожалению, мы не можем на это повлиять.

Особенно игроки ничего не могут с этим сделать. Поэтому остается только ждать и надеяться, что скоро все нормализуется и нас вернут на международную арену.

– За молодежь обидно. Они страдают.

– Да, очень обидно. Старшее поколение еще хоть успело, довелось провести матчи на международной арене. Но нашей перспективной и талантливой молодежи сейчас этого не хватает.

И они не могут посмотреть себя на уровне других сборных. Это, конечно, печально, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов.

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1 комментарий
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Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать
В Россию можно только верить
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