Шипачев – предпоследний форвард «Ак Барса» по средней скорости – 12,8 км/ч. На последнем месте Яшкин – 12,7 км/ч

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Станислав Галиев Дмитрий Яшкин Артем Лукоянов Райли Барбер продвинутая статистика Семен Кошелев Хоккей

Вадим Шипачев вошел в число самых медленных форвардов «Ак Барса».

Как сообщает «Бизнес Online», данные взяты с чипов, которые находятся в форме игроков.

37-летний Шипачев показал предпоследний результат среди форвардов казанской команды по средней скорости – 12,8 км/ч.

Худшее значение у Дмитрия Яшкина – 12,7 км/ч. В пятерку также вошли Артем Лукоянов (13,6 км/ч), Станислав Галиев (13,9 км/ч) и Райли Барбер (14,0 км/ч).

Лучший результат среди форвардов основного состава у Семена Кошелева – 14,9 км/ч. Александр Радулов показал результат 14,2 км/ч.

Напомним, ранее «Ак Барс» сообщил Шипачеву, что намерен с ним расстаться.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

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4 комментария
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Дима большой, тяжёлый и ему на пятаке особо бегать ни к чему. Вадик свое отбегал, страеет, обленился, но за счёт мозгов ещё норм играет.
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Вадик легенда Вегаса за то
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Это идеальные показатели для того, чтобы забивать или набирать очков больше чем партнеры по команде?
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А вы что хотели от Шипачева? Павла Буре чтобы дал к 40 годам?
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