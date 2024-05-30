Шипачев – предпоследний форвард «Ак Барса» по средней скорости – 12,8 км/ч. На последнем месте Яшкин – 12,7 км/ч

Вадим Шипачев вошел в число самых медленных форвардов «Ак Барса».

Как сообщает «Бизнес Online», данные взяты с чипов, которые находятся в форме игроков.

37-летний Шипачев показал предпоследний результат среди форвардов казанской команды по средней скорости – 12,8 км/ч.

Худшее значение у Дмитрия Яшкина – 12,7 км/ч. В пятерку также вошли Артем Лукоянов (13,6 км/ч), Станислав Галиев (13,9 км/ч) и Райли Барбер (14,0 км/ч).

Лучший результат среди форвардов основного состава у Семена Кошелева – 14,9 км/ч. Александр Радулов показал результат 14,2 км/ч.

Напомним, ранее «Ак Барс» сообщил Шипачеву, что намерен с ним расстаться.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»