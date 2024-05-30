Йео может войти в тренерский штаб Грина в «Оттаве». Специалист два сезона работал помощником в «Ванкувере»
Майк Йео может стать одним из тренеров «Оттавы».
50-летний специалист может войти в тренерский штаб «Сенаторз».
Генеральный менеджер клуба Стив Стэйос и главный тренер Трэвис Грин провели переговоры с Майком Йео.
Ранее «Ванкувер» и Йео договорились о завершении сотрудничества по обоюдному согласию. Специалист работал в «Кэнакс» на протяжении двух сезонов.
Йео в НХЛ также являлся ассистентом главного тренера в «Филадельфии» и возглавлял «Миннесоту» и «Сент-Луис».