Йео может войти в тренерский штаб Грина в «Оттаве». Специалист два сезона работал помощником в «Ванкувере»

Теги Оттава Ванкувер НХЛ Майк Йео Хоккей

Майк Йео может стать одним из тренеров «Оттавы».

50-летний специалист может войти в тренерский штаб «Сенаторз».

Генеральный менеджер клуба Стив Стэйос и главный тренер Трэвис Грин провели переговоры с Майком Йео.

Ранее «Ванкувер» и Йео договорились о завершении сотрудничества по обоюдному согласию. Специалист работал в «Кэнакс» на протяжении двух сезонов.

Йео в НХЛ также являлся ассистентом главного тренера в «Филадельфии» и возглавлял «Миннесоту» и «Сент-Луис».

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