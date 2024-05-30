Бабаев о том, труднее ли вести переговоры после увеличения лимита: «Конечно. Сейчас легионеров рассматривают в первую очередь. И неважно, какого они качества»

Шуми Бабаев рассказал о влиянии лимита на легионеров на рынок игроков в КХЛ.

– Из-за увеличения лимита на легионеров в стало труднее вести переговоры с клубами?

– Конечно, все равно в первую очередь сейчас рассматривают легионеров. И неважно, какого они качества.

Сейчас все садятся на паузу, ждут. Одного легионера рассматривают по пять команд. Когда клубы поймут, что много иностранцев не приедет, тогда уже начнется возня на рынке, – сказал агент .