Артем Батрак: «Не согласен, что Ткачев – игрок для внутреннего пользования. Допускаю, что у него получилось бы в НХЛ»

Артем Батрак поделился мнением о контракте Владимира Ткачева с «Авангардом».

Вчера 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29.

По имеющейся информации, Ткачев получит минимум 600 миллионов рублей за 5 лет без учета бонусной части.

«Замечательный контракт. Поздравляю Владимира, поздравляю «Авангард».

Не согласен с тем, что Ткачев – это игрок для внутреннего пользования. Я думаю, что он мог бы еще попробовать себя за океаном. Даже допускаю, что у него получилось бы в НХЛ. Но, видимо, обстоятельства такие, что он решил остаться тут. Может быть, из-за ребенка.

Он остался на шикарных условиях, в замечательной команде, в хорошей организации.

Нет ничего плохого в том, что Ткачев не уехал в НХЛ. Просто такое его решение. У него все замечательно здесь, поэтому зачем уезжать? То есть его решение абсолютно понятно. Я не понимаю, как с этим спорить.

Можно размышлять над тем, чего бы он там добился, подбирать команды, смотреть, какие там крайние нападающие и где он подходит под систему, но это все ерунда – есть его решение.

Ткачев – молодец, что остался на условиях, которые его, очевидно, устраивали. И молодцы в «Авангарде», что сохранили его в команде», – сказал комментатор Артем Батрак.