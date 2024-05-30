Мозякин уходит из тренерского штаба «Металлурга». 43-летний специалист отвечал за большинство

Сергей Мозякин покидает тренерский штаб «Металлурга».

43-летний специалист стал помощником Андрея Разина в октябре прошлого года и отвечал за игру в большинстве.

Ранее Мозякин занимал должность директора по развитию клуба.

– Останется ли в тренерском штабе Сергей Мозякин и будут ли какие‑то еще движения по помощникам [Разина]?

– Есть договоренность с Василием Кошечкиным, и есть понимание, что он будет делать.

По Сергею Валерьевичу [Мозякину] – мы сразу после четвертой победной игры [финала], через пару дней, договорились о том, что он возвращается на свое прежнее место и будет заниматься перспективным развитием, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.