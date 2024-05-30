Мозякин уходит из тренерского штаба «Металлурга». 43-летний специалист отвечал за большинство

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Василий Кошечкин отставки Матч ТВ Алексей Жлоба Хоккей

Сергей Мозякин покидает тренерский штаб «Металлурга».

43-летний специалист стал помощником Андрея Разина в октябре прошлого года и отвечал за игру в большинстве.

Ранее Мозякин занимал должность директора по развитию клуба.

– Останется ли в тренерском штабе Сергей Мозякин и будут ли какие‑то еще движения по помощникам [Разина]?

– Есть договоренность с Василием Кошечкиным, и есть понимание, что он будет делать.

По Сергею Валерьевичу [Мозякину] – мы сразу после четвертой победной игры [финала], через пару дней, договорились о том, что он возвращается на свое прежнее место и будет заниматься перспективным развитием, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Магниты остались в меньшинстве
+2
0
+2
Играть надо ещё в этом возрасте.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий