Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин высказался касательно погони за рекордом Уэйна Гретцки.

Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли с «Кэпиталс».

– Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?

– Кубок Стэнли.

А лучше сделать все. И побить, и выиграть, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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10 комментариев
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Правильный ответ от капитана Вашингтон Кэпиталс
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Какой тебе кубок и рекорд? Ты уже седой и пузатый скуф) ушло твоё время, сейчас время МакДэвидов и Мэттьюсов)
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По-другому ответить и не мог. Но рекорд, все же, оставит более яркий след в истории. Тем более, что КС у Овечкина уже есть.
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Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Еще один мерседес. А лучше два»
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А лучше сделать всё. И побить , и выиграть и в ГосДуму попасть в едросню к Третьякам народу пенсионный возраст повышать
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Смешно)
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и Мерседес за счет бюджетников,-добавил Саня.
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Ой, лукавит Саша, ой лукавит. Вся команда на твой рекорд играет, а ты с/с мнешь, бомбардир.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Правильный ответ от капитана Вашингтон Кэпиталс
на вопрос с "или".... мда...
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Ответ Александр Кудрявцев
А почему бы и нет. И 🏆🏆🏆и рекорд побить 💪💪💪💪
👍🏻💪🏻👍🏻💪🏻👍🏻👍🏻👍🏻💪🏻💪🏻💪🏻🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💪🏻👍🏻👍🏻💪🏻👍🏻👍🏻👍🏻🏆🏆🏆👍🏻
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Ответ PolarBear
А лучше сделать всё. И побить , и выиграть и в ГосДуму попасть в едросню к Третьякам народу пенсионный возраст повышать
А ты сиди и завидуй дальше)
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