Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»
Александр Овечкин высказался касательно погони за рекордом Уэйна Гретцки.
Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли с «Кэпиталс».
– Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?
– Кубок Стэнли.
А лучше сделать все. И побить, и выиграть, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.