Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»

Александр Овечкин высказался касательно погони за рекордом Уэйна Гретцки.

Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

В 2018 году Овечкин завоевал с «Кэпиталс».

– Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?

– Кубок Стэнли.

А лучше сделать все. И побить, и выиграть, – сказал форвард « » .