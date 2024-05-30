Владимир Плющев: «Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея. Они ходили, нос задирали и упустили момент, когда хоккей изменился»

Теги Владимир Плющев Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре сборной Финляндии.

«У финнов эйфория. Они никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея.

Они все ходили, нос задирали и упустили тот момент, когда хоккей изменился, а они не успели перестроиться», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, после завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.

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4 комментария
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Они и не были никогда лидерами . Олимпиаду со всеми сильнейшими они выигрывали разве ?
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Чё-т плющев какой-о странный финны не лидеры россию на чм смяли бы а кто лидер тогда канадцы и кто ещё безвольные шведы неудачники американцы или кто в сознании плющева сейчас фаворит
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Ответ Саша Константинов
Чё-т плющев какой-о странный финны не лидеры россию на чм смяли бы а кто лидер тогда канадцы и кто ещё безвольные шведы неудачники американцы или кто в сознании плющева сейчас фаворит
А 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 вообще кто 🫤🫤🫤 чтоб быть лидерами
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