Владимир Плющев: «Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея. Они ходили, нос задирали и упустили момент, когда хоккей изменился»

Владимир Плющев высказался об игре сборной Финляндии.

«У финнов эйфория. Они никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея.

Они все ходили, нос задирали и упустили тот момент, когда хоккей изменился, а они не успели перестроиться», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, после завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.