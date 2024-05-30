Тарасенко – 17-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Райнхарт – 1-й, Генцел – 2-й, Стэмкос – 3-й (The Athletic)

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Владимир Тарасенко вошел в топ-50 свободных агентов НХЛ по версии The Athletic.

Издание опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.

В список попали четыре россияна: Владимир Тарасенко («Флорида», 17-е место), Никита Задоров («Ванкувер», 37-е место), Яков ТренинКолорадо», 46-е место) и Илья СамсоновТоронто», 50-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Сэм Райнхарт («Флорида»)

2. Джейк Генцел («Каролина»)

3. Стивен СтэмкосТампа»)

4. Элиас Линдхольм («Ванкувер»)

5. Брэди Шей («Каролина»)

6. Брэндон Монтур («Флорида»)

7. Джонатан Маршессо («Вегас»)

8. Мэтт Дюшен («Даллас»)

9. Теуво Терявяйнен («Каролина»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Джо Павелски («Даллас»)

12. Бретт Пеши («Каролина»)

13. Чендлер Стивенсон («Вегас»)

14. Тайлер Тоффоли («Виннипег»)

15. Джейк Дебраск («Бостон»)

16. Мэтт Рой («Лос-Анджелес»)

17. Владимир Тарасенко («Флорида»)

18. Шон Монахан («Виннипег»)

19. Шейн Гостисбеер («Детройт»)

20. Энтони Манта («Вегас»)

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8 комментариев
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Интересное будет межсезонье
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Ответ O8ECHKIN
Жду толкового центра
Стэмкоса?)
Бомбическая будет связка - "центр" нацеленный на бросок с "краем" нацеленным на бросок)
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Жду толкового центра
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Да хоть какой, если гайку возьмёт во Флориде то это успех. Задача решена.
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Райнхарт и Генцел могут хорошие длинные контракты получить.
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Брисбуа: "Стэм, только 5 на 5 (нам ещё 2 напов подписать надо) или мы тебя отшиваем"
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Стэмкос это топ
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Ответ O8ECHKIN
Жду толкового центра
Вам на сайт знакомств надо😅
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