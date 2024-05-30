Владимир Тарасенко вошел в топ-50 свободных агентов НХЛ по версии The Athletic.

Издание опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.

В список попали четыре россияна: Владимир Тарасенко («Флорида», 17-е место), («Ванкувер», 37-е место), (« », 46-е место) и (« », 50-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. («Флорида»)

2. («Каролина»)

3. (« »)

4. Элиас Линдхольм (« »)

5. Брэди Шей («Каролина»)

6. Брэндон Монтур («Флорида»)

7. Джонатан Маршессо («Вегас»)

8. Мэтт Дюшен («Даллас»)

9. Теуво Терявяйнен («Каролина»)

10. Патрик Кэйн («Детройт»)

11. Джо Павелски («Даллас»)

12. Бретт Пеши («Каролина»)

13. Чендлер Стивенсон («Вегас»)

14. Тайлер Тоффоли («Виннипег»)

15. Джейк Дебраск («Бостон»)

16. Мэтт Рой («Лос-Анджелес»)

17. Владимир Тарасенко («Флорида»)

18. Шон Монахан («Виннипег»)

19. Шейн Гостисбеер («Детройт»)

20. Энтони Манта («Вегас»)