«Витязь» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Бараком на год. Клуб заполнил все легионерские вакансии

Теги Витязь КХЛ лимит на легионеров Дерек Барак Хоккей

«Витязь» продлил контракт с нападающим Дереком Бараком.

Срок нового соглашения рассчитан на один год.

29-летний Дерек Барак провел 68 матчей в сезоне-2023/24 и набрал 35 (10+25) очков, став лучшим бомбардиром команды.

С переподписанием американского форварда «Витязь» заполнил все пять легионерских вакансий в предстоящем сезоне. За команду сыграют защитники Джереми Руа и Дин Стюарт, а также нападающие Фредерик Готье, Ник Баптист и Барак.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Витькам на правах одной из худших команд прошедших сезонов стоило бы разрешить добавить еще столько же ребят конечно же. В Кахаэль ведь попсовые драфты ваши эти не работают, а вернутся сильнее им тоже как то нужно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий