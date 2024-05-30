«Витязь» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Бараком на год. Клуб заполнил все легионерские вакансии

«Витязь» продлил контракт с нападающим Дереком Бараком.

Срок нового соглашения рассчитан на один год.

29-летний Дерек Барак провел 68 матчей в сезоне-2023/24 и набрал 35 (10+25) очков, став лучшим бомбардиром команды.

С переподписанием американского форварда « » заполнил все пять легионерских вакансий в предстоящем сезоне. За команду сыграют защитники Джереми Руа и Дин Стюарт, а также нападающие Фредерик Готье, Ник Баптист и Барак.