«Витязь» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Бараком на год. Клуб заполнил все легионерские вакансии
«Витязь» продлил контракт с нападающим Дереком Бараком.
Срок нового соглашения рассчитан на один год.
29-летний Дерек Барак провел 68 матчей в сезоне-2023/24 и набрал 35 (10+25) очков, став лучшим бомбардиром команды.
С переподписанием американского форварда «Витязь» заполнил все пять легионерских вакансий в предстоящем сезоне. За команду сыграют защитники Джереми Руа и Дин Стюарт, а также нападающие Фредерик Готье, Ник Баптист и Барак.