Владислав Гавриков: «Макдэвид взрывной, делает все быстро. Драйзайтль больше действует с позиции силы. Они хорошо дополняют друг друга, против них тяжело обороняться»

Владислав Гавриков высказался о поражении в серии плей-офф с «Эдмонтоном» (1-4).

– Второй год подряд вы вылетаете в плей-офф, и вновь от «Эдмонтона». Почему?

– Не реализовали свои моменты, не очень хорошо сработали бригады большинства и меньшинства. В плей-офф это очень важно.

Не сказал бы, что пять на пять мы уступали сопернику, проблем особых не было, но вот спецбригады в какие-то моменты не справились со своей задачей.

– Макдэвид в пяти матчах набрал 12 (1+11) очков. Вы так и не знаете, как его остановить?

– Он и Драйзайтль провели хорошую серию, и следующую тоже. Это элитные игроки, одни из лучших в мире, они ведут за собой команду, со своей задачей полностью справились – они решали исход встреч.

– Против кого сложнее вам играть: Макдэвида или Драйзайтля?

– Они оба хорошие нападающие, лучшие. Макдэвид больше взрывной, делает все быстро, на скорости. Драйзайтль больше действует с позиции силы, позиционно играет, ставит корпус, у него крутой бросок.

Это два разных игрока, но они друг друга дополняют так хорошо, что против них довольно тяжело обороняться. Сложно кого-то выделить, каждый в своей ситуации очень хорош, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.