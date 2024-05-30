Лайпсик подпишет с «Автомобилистом» контракт на 2 года (Михаил Зислис)

Брендан Лайпсик станет игроком «Автомобилиста».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, 30-летний форвард договорился о подписании контракта на 2 года.

Прошлый сезон канадец с российским паспортом провел в СКА, но 30 апреля армейский клуб объявил о расставании с хоккеистом.

В регулярке на счету Лайпсика 19 матчей и 4 (2+2) набранных очка. В плей-офф у него 2 игры без результативных действий.