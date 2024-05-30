Лайпсик подпишет с «Автомобилистом» контракт на 2 года (Михаил Зислис)

Теги СКА Автомобилист возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик станет игроком «Автомобилиста».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, 30-летний форвард договорился о подписании контракта на 2 года.

Прошлый сезон канадец с российским паспортом провел в СКА, но 30 апреля армейский клуб объявил о расставании с хоккеистом.

В регулярке на счету Лайпсика 19 матчей и 4 (2+2) набранных очка. В плей-офф у него 2 игры без результативных действий.

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7 комментариев
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Стопудово заиграет после системного.
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Желаю Лайпсику удачи в Екатеринбурге и регулярно угощать своих бывших от души ! За такие подлянки я бы ломился в каждом матче !
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Ответ den70
Зачем? Авто опять решил закупать статусных легионеров, не глядя на их текущее состояние?
Он легионер?)
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Зачем? Авто опять решил закупать статусных легионеров, не глядя на их текущее состояние?
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Интересно какой контракт по сумме. Так-то не плохой игрок. Для второй, а где-то и для первой тройки сгодится. И не лег, к тому же.
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У Романа дигродировал Брендан, ну что же
удачи у Заварухина....
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Ответ КЕША
Желаю Лайпсику удачи в Екатеринбурге и регулярно угощать своих бывших от души ! За такие подлянки я бы ломился в каждом матче !
Из Магнитки он ушел норм. И сам.
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