Гавриков о Лос-Анджелесе: «Нравится город, но здесь действительно дорого. Пачка молока в Калифорнии стоит 7 долларов, а в другом штате на пару-тройку дешевле»

Владислав Гавриков поделился мнением о жизни в Лос-Анджелесе.

28-летний защитник перешел в «Кингс» из «Коламбуса» в марте 2023 года.

– Когда мы с вами говорили в последний раз осенью 2022 года и обсуждали лучшие города Америки, вы сказали, что Лос-Анджелес – хороший город, но очень дорогой. Вы уже больше года здесь живете, что скажете?

– Все то же самое. Нам очень нравится город, и здесь действительно дорого. Наше мнение за год вообще не поменялось.

– Высокие цены в Лос-Анджелесе буквально на все оправданы, или же это просто популярное место?

– Это же все из-за высокого налога штата. Одна и та же пачка молока может в Калифорнии стоить 7 долларов, а в другом штате дешевле на пару-тройку долларов.

Высокие цены на жилье обусловлены тем, что здесь близко океан и климат очень комфортный. Думаю, здесь лучший в Америке климат, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.