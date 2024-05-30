Гавриков о Лос-Анджелесе: «Нравится город, но здесь действительно дорого. Пачка молока в Калифорнии стоит 7 долларов, а в другом штате на пару-тройку дешевле»
Владислав Гавриков поделился мнением о жизни в Лос-Анджелесе.
28-летний защитник перешел в «Кингс» из «Коламбуса» в марте 2023 года.
– Когда мы с вами говорили в последний раз осенью 2022 года и обсуждали лучшие города Америки, вы сказали, что Лос-Анджелес – хороший город, но очень дорогой. Вы уже больше года здесь живете, что скажете?
– Все то же самое. Нам очень нравится город, и здесь действительно дорого. Наше мнение за год вообще не поменялось.
– Высокие цены в Лос-Анджелесе буквально на все оправданы, или же это просто популярное место?
– Это же все из-за высокого налога штата. Одна и та же пачка молока может в Калифорнии стоить 7 долларов, а в другом штате дешевле на пару-тройку долларов.
Высокие цены на жилье обусловлены тем, что здесь близко океан и климат очень комфортный. Думаю, здесь лучший в Америке климат, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.