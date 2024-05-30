Гавриков о Лос-Анджелесе: «Нравится город, но здесь действительно дорого. Пачка молока в Калифорнии стоит 7 долларов, а в другом штате на пару-тройку дешевле»

Теги светская хроника Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков деньги Хоккей

Владислав Гавриков поделился мнением о жизни в Лос-Анджелесе.

28-летний защитник перешел в «Кингс» из «Коламбуса» в марте 2023 года.

– Когда мы с вами говорили в последний раз осенью 2022 года и обсуждали лучшие города Америки, вы сказали, что Лос-Анджелес – хороший город, но очень дорогой. Вы уже больше года здесь живете, что скажете?

– Все то же самое. Нам очень нравится город, и здесь действительно дорого. Наше мнение за год вообще не поменялось.

– Высокие цены в Лос-Анджелесе буквально на все оправданы, или же это просто популярное место?

– Это же все из-за высокого налога штата. Одна и та же пачка молока может в Калифорнии стоить 7 долларов, а в другом штате дешевле на пару-тройку долларов.

Высокие цены на жилье обусловлены тем, что здесь близко океан и климат очень комфортный. Думаю, здесь лучший в Америке климат, – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

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6 комментариев
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Ответ Столичный Чел
Сказочник тот еще. 7 долларов в ЛА даже галлон не стоит, а это 3 литра.
Галлон это 4,5 литра. Да, это довольно душный коммент)
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Кутузов
Галлон это 4,5 литра. Да, это довольно душный коммент)
В Америке в галлоне 3.785 литра уж если на то пошло
+7
0
+7
Ответ NiKKusya
В Америке в галлоне 3.785 литра уж если на то пошло
От ваших комментариев теперь целый день комнату проветривать.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Кутузов
Галлон это 4,5 литра. Да, это довольно душный коммент)
3.85 литра
+1
0
+1
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